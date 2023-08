Tour d'Italie - AG2R-Citroën met en réserve Alex Baudin, récemment disqualifié du Tour d'Italie

"AG2R Citroën prend acte de la décision de l'UCI de disqualifier Alex Baudin du Giro d'Italia à la suite de la détection de tramadol dans les analyses effectuées lors de la 17e étape", a communiqué l'équipe qui se présente comme un "membre fondateur du Mouvement pour un Cyclisme Crédible (MPCC)", qui "prône la pratique d'un cyclisme en adéquation avec des règles éthiques fortes, dans le respect le plus strict des règlements de l'UCI et du MPCC." Par conséquent, l'écurie française a choisi de mettre "en réserve le coureur à titre conservatoire". L'utilisation du tramadol est une violation des règles médicales de l'UCI, mais pas des règles antidopage. L'analgésique figure sur la liste noire de l'UCI depuis 2019, mais ne sera interdit par l'Agence mondiale antidopage (AMA) qu'à partir du 1er janvier 2024. Comme il s'agissait de la première infraction de Baudin, le Français a été autorisé à poursuivre la compétition et a notamment terminé 29e de la Clasica San Sebastian, samedi. Pour l'utilisation d'analgésiques, le coureur français qui avait terminé 73e du dernier Giro a reçu une amende et a été disqualifié du Tour d'Italie, mais il pourrait encore contester cette décision. (Belga)