Trente-sept dealers interpellés au cours des deux week-ends de Tomorrowland

Les suspects ont été appréhendés alors qu'ils vendaient des stupéfiants dans et aux alentours du domaine provincial qui accueille le festival. Trois des dealers interpellés ont été déférés devant le juge d'instruction. Tous devront comparaître devant le tribunal correctionnel, lors d'une audience thématique sur la drogue à Tomorrowland qui sera organisée plus tard dans l'année. Les policiers ont également contrôlé 360 festivaliers qui se trouvaient en possession d'une quantité de drogue a priori destinée à leur consommation personnelle. Les intéressés ont été verbalisés et ont dû s'acquitter d'une transaction, sous la forme d'une perception immédiate. L'ensemble des amendes perçues s'élève à 86.250 euros. Les stupéfiants ont été saisis. Les contrevenants ont été priés de remettre leur bracelet d'accès au festival et de quitter les lieux sur-le-champ, tout comme les dealers appréhendés. Au total, 181 personnes ont été arrêtées lors de cette 17e édition de Tomorrowland, qui était organisée sur deux week-ends à Boom, du 21 au 23 juillet et du 28 au 30 juillet. (Belga)