Catastrophes naturelles : les dégâts estimés à 120 milliards de dollars au premier semestre, selon Swiss Re 

Ce chiffre se situe en légère baisse par rapport au premier semestre 2022, quand les dégâts avaient été chiffrés à environ 123 milliards de dollars, les dégâts couverts par les compagnies d'assurance ayant en revanche quelque peu augmenté, à 50 milliards de dollars, contre 48 milliards un an plus tôt, indique mercredi le réassureur suisse dans un communiqué.

La catastrophe la plus coûteuse a été le tremblement de terre en Turquie et en Syrie.

Les pertes économiques sont évaluées à 34 milliards de dollars, selon une estimation préliminaire de la Banque mondiale, les frais pour assureurs étant estimés à 5,3 milliards de dollars, d'après les calculs de Swiss Re, qui fait office d'assureur pour les assureurs.

Mais ce sont les orages et phénomènes météorologiques associés, dont la grêle, les fortes précipitations, le vent et les changements soudains de températures, qui ont le plus fait grimper la facture des assureurs.

Ils ont représentés près de 70% des dégâts pris en charge, la facture pour les compagnies d'assurance se chiffrant à 35 milliards de dollars.

Les Etats-Unis ont représentés à eux seuls 34 milliards de pertes assurées, les orages y coûtant 34 milliards de dollars aux assureurs. Dix orages ont entraîné des dégâts de plus de 1 milliard de dollars, le Texas étant l'Etat le plus touché.