Euro de basket féminin U16 - Les jeunes Cats ont facilement pris la mesure de la Turquie

Les jeunes Cats ont démarré comme des furies et ont écrasé les Turques dans le premier quart-temps. Bien que le deuxième quart-temps ait été plus équilibré, les Belges menaient confortablement 47-26 à la mi-temps. Après la pause, les Young Cats ont encore creusé l'écart. Annie Kibedi (18 points, 11 rebonds), Jada Lynch (17 points, 7 rebonds) et Zhen Verburgt (12 points, 5 rebonds) se sont distinguées.

Vendredi, les Cats avaient débuté avec une victoire contre la Grèce avant de s'incliner contre la Slovénie et l'Espagne. Les Belges ont ainsi terminé troisièmes de la poule D avec quatre points en trois matches. En quart de finale, la Croatie s'est montrée trop forte. Grâce à la victoire contre les Turques, les Belges peuvent déjà éviter la relégation en division B.

Lors du prochain match de classement (places 9 à 12) vendredi à 18h00, la Belgique sera opposée à Israël.