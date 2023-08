Jusqu'à 30 mois pour un trafic de stupéfiants à la prison d'Ittre

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi Michael B., qui était détenu à la prison d'Ittre en 2020, à 30 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de 10.000 euros à son encontre. Le frère de ce prévenu écope par défaut de 18 mois de prison ferme et de la même amende, tout comme leur mère qui n'avait pas non plus comparu. Tous trois étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants organisé au sein de la prison d'Ittre.