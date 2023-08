La Liga - Le FC Barcelone nomme son ancien milieu de terrain Deco directeur sportif

Deco, 45 ans, a évolué au Barça entre 2004 et 2008, jouant 161 matches, marquant 20 buts et distribuant 45 assists. Il a été deux fois champion d'Espagne (2005 et 2006) et a également remporté la Ligue des Champions 2006 avec le club catalan.

Il sera responsable de la philosophie sportive du club et de la composition de l'effectif, en collaboration avec l'entraîneur et le staff. Le Portugais succède à Mateu Alemany, qui quittera complètement ses fonctions à la fin du mercato estival.