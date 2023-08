Le Bélarus dénonce la fermeture de deux points de passage frontaliers par la Lituanie

"Les autorités lituaniennes utilisent n'importe quel prétexte pour empêcher la circulation non seulement des marchandises, mais aussi pour réduire le flux de Lituaniens voyageant" vers le Bélarus, a ajouté Minsk.

Selon les gardes-frontières bélarusses, la fermeture de ces points frontières entraîne "l'augmentation des files d'attente en direction de la Lituanie" et "des retards dans le dédouanement" des marchandises.

"En prenant de telles décisions, la Lituanie crée délibérément des barrières artificielles à la frontière pour servir ses ambitions politiques", ont-ils encore dénoncé.

Les points de Sumsko et de Tvereciaus doivent être fermés à partir de vendredi. Pendant des années, ces postes-frontières ont été utilisés notamment pour aller faire des courses pour moins cher ou rendre visite à des proches.

D'autres points de passage frontaliers vont toutefois rester ouverts.

Les tensions vont croissant depuis plusieurs semaines entre le Bélarus et ses voisins de l'UE, la Pologne et la Lituanie, qui envisagent de fermer complètement leur frontière.

La Pologne et la Lituanie ont érigé des clôtures le long de leurs frontières et Varsovie prévoit d'y déployer 10.000 soldats, craignant non seulement Wagner mais aussi un nouvel afflux de migrants vers l'UE.