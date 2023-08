Les ventes de pompes à chaleur ont explosé au premier semestre, selon le secteur

Au cours des six premiers mois de l'année, les ventes de pompes à chaleur ont grimpé de 140% pour atteindre 30.000 unités. Les ventes de chauffe-eau thermodynamiques ont également atteint des sommets, avec 22.000 unités, soit 142% de croissance. Dans le détail, parmi les pompes à chaleur vendues, 14% sont de type eau/eau et 86 % de type air/eau.

Malgré une baisse globale de 11% à 122.000 unités des ventes de générateurs de chaleur en général lors du premier semestre, le secteur note une "évolution notable des chaudières traditionnelles vers la technologie durable de la pompe à chaleur".

Ce "boom" des ventes reflète la prise de conscience croissante de "l'importance des technologies durables et tournées vers l'avenir parmi les constructeurs et les rénovateurs, ce qui prouve que la transition énergétique dans le secteur de la construction a réellement pris son essor", analyse InfoPompeaChaleur.be.

Ce dernier attribue également le succès des pompes à chaleur aux "investissements ambitieux réalisés par les gestionnaires de réseaux de distribution pour permettre à la population belge d'opter pour des solutions de chauffage efficaces sur le plan énergétique et au gouvernement qui, entre autres par sa politique de primes, encourage pleinement le choix d'une pompe à chaleur".

Les fabricants et distributeurs de pompes à chaleur soulignent cependant qu'un prix de l'électricité "plus attractif par rapport au gaz et au mazout" pourrait encourager davantage encore la diffusion des pompes à chaleur.