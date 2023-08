Mondiaux de voile - Le duo Maenhaut/Geurts qualifié pour les JO de Paris, Plasschaert toujours bien placée

Emma Plasschaert est quant à elle remontée à la 2e place de ces Mondiaux en classe ILCA 6 à l'issue des 2 premières régates dans la Gold Fleet. Dans cette catégorie, un top-16 qualifie le pays pour Paris.

Maenhaut et Geurts, contrairement à mardi, ont retrouvé leur meilleur niveau, signant une victoire dans la 16e manche, la 4e de la finale, pour finir ensuite 4e et 16e des deux régates suivantes. Elles remontent de la 7e à la 4e place du classement provisoire avant la course aux médailles de vendredi, réservée au top-10 et synonyme de ticket pour Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour Plasschaert, il reste encore 4 manches dans les séries finales, avant l'éventuelle course aux médailles disputée par le top-10. Huitième au terme des 4 manches de qualification disputées depuis dimanche, l'Ostendaise, 29 ans, double championne du monde en 2018 et 2021, a pris les 2e et 3e places des deux régates du jour et totalise désormais 25 points. La Hongroise Maria Erdi mène toujours la danse avec 20 points, devant Plasschaert et l'Australienne Casey Imeneo (33 pts). Eline Verstraeten, 30e mercredi de l'unique manche courue dans la 'Silver Fleet', est 73e avec 103 unités.