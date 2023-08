RDC: au moins onze morts dans une nouvelle attaque de la milice Codeco en Ituri

Selon ces mêmes sources, des hommes armés identifiés aux miliciens de la Codeco munis de fusils et d'armes blanches ont fait incursion dans ces localités, situées à une dizaine de kilomètres de Bunia, le chef-lieu de l'Ituri. Ils y ont ouvert le feu sur des civils dont des creuseurs artisanaux d'or dans un site minier.

La société civile du territoire d'Irumu avance pour sa part un bilan de 15 morts et d'une dizaine de blessés dans les deux entités.

En avril dernier, plus de trente civils avaient été tués, environ 500 maisons avaient été incendiées et deux structures sanitaires pillées à la suite des accrochages entre la Codeco et une autre milice, le Front patriotique et intégrationniste du Congo (FPIC), dans la même zone.

La Codeco est une milice de plusieurs milliers d'hommes affirmant protéger la tribu Lendu face à une tribu rivale, les Hema.

Après une décennie d'accalmie, le conflit meurtrier en Ituri entre Hema et Lendu a repris depuis fin 2017, provoquant la mort de milliers de civils et la fuite de plus d'un million et demi de personnes.