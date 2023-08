US Open - Venus Williams et Caroline Wozniacki reçoivent des invitations, Shapovalov déclare forfait

Williams (WTA 533), 43 ans, honorera sa 24e participation à Flushing Meadows, où elle a remporté le titre en 2000 et 2001. À 33 ans, Wozniacki (WTA 632) fait sa première apparition en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie en 2020. Désormais mère de deux enfants, celle qui avait atteint la finale du tournoi new-yorkais en 2009 et 2014 a annoncé son retour à la compétition en juin dernier.

Les Américaines Ashlyn Krueger, Robin Montgomery, Kayla Day et Clervie Ngounoue, l'Australienne Storm Hunter et la Française Fiona Ferro ont également reçu une invitation pour le tournoi, qui débute le 28 août prochain.

Le Canadien Denis Shapovalov (ATP 22) a de son côté annoncé sur Twitter déclarer forfait pour le tournoi. Le joueur de 24 ans souffre d'une blessure au genou. "Malgré tout ce que j'ai fait pour être à 100% pour l'US Open, mon genou a besoin de plus de temps. Je dois malheureusement faire l'impasse. L'énergie d'un tournoi du Grand Chelem, surtout à New York, est incomparable. Jouer devant ces fans fantastiques cette année va vraiment me manquer" a-t-il écrit.