Aurélien Barrau, Esther Duflo et Zanele Muholi, docteurs honoris causa de l'ULiège

Aurélien Barrau est astrophysicien et philosophe, poète, et éveilleur de conscience pour la sauvegarde de la planète. Esther Duflo est économiste, prix Nobel d'Économie, dont les travaux portent sur l'économie du développement, la pauvreté, la santé, l'éducation, l'accès au crédit et la lutte contre la corruption. Zanele Muholi est photographe et activiste sud-africaine, notamment pour la cause LGBTQIA+.

Pour la rectrice Anne-Sophie Nyssen, le choix de ces personnalités est motivé par la volonté de réconcilier art et science "pour réussir la métamorphose civilisationnelle qui va devoir changer profondément nos perceptions du monde et le réenchanter, ainsi que permettre la transition environnementale et sociale indispensable à notre survie".

Le titre de docteur honoris causa est conféré à la majorité des deux tiers par le conseil académique, qui rassemble tous les professeurs et chargés de cours membres du corps académique de l'ULiège.

Cette distinction honorifique permet à la communauté universitaire de saluer des scientifiques de grande valeur, récompensés pour la qualité remarquable de leurs travaux et leur apport fondamental aux progrès de la société, tout autant que des personnalités éminentes issues du monde politique, économique, social ou culturel.