Conference League - Dieumerci Ndongala propulse l'APOEL Nicosie en barrages contre La Gantoise

Le champion de Chypre, dirigé par l'excentrique entraîneur Sa Pinto (ex-Standard), n'a eu besoin que d'un but d'une vieille connaissance: Dieumerci Ndongala pour se qualifier. L'ailier, qui possède les nationalités belge et congolaise, est passé par la série de jeunes du Standard et a ensuite joué pour La Louvière (2013-2014), Charleroi (2014-2016), La Gantoise (2016-2017) et Genk (2018-2020). Georgi Kvilitaia, qui a aussi joué pour Gand (2018-2020), est monté au jeu après une heure.

La Gantoise s'est qualifiée pour le dernier tour de qualification malgré une défaite 2-1 face aux Polonais du Pogon Szczecin. Les Buffalos avaient déjà enlevé tout suspense au match retour en s'imposant 5-0 semaine dernière.

Le match aller à Chypre est prévu le jeudi 24 août et le retour à Gand une semaine plus tard.