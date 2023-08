Conference League - La Gantoise qualifiée pour les barrages malgré sa défaite à Szczecin

Hein Vanhaezebrouck a fait tourner son équipe en titularisant Matias Fernandez-Pardo, 18 ans, sur le flanc gauche et Noah Fadiga au latéral droit. Devant, il a associé Gift Orban à Tarik Tissoudali. A Pogon, Mateusz Legowski est parti à la Salernitana mais sa présence n'aurait pas suffi pour éviter l'élimination. Au coup d'envoi, les Polonais ont obligé Davy Roef à sortir un joli réflexe sur une reprise de la tête de Joao Gamboa (6e) et à repousser un tir à distance de Kamil Grosicki (14e). Les Buffalos évoluaient comme s'il s'agissait d'un match d'entraînement avec un premier tir à distance de Julien de Sart passant loin du but de Bartosz Klebaniuk (20e). S'il a conservé l'initiative, Pogon n'a jamais été réellement menaçant.

Au repos, Vanhaezebrouck a sorti un joueur par ligne: Orban, De Sart et Fadgia pour Cuypers, Sven Kums et Matisse Samoise (46e). La Gantoise s'est montrée plus concernée en début de seconde période avec un tir sur le poteau de Kums (47e) et une frappe tendue de Tissoudali (60e). Ce regain de vivacité gantois a incité le coach polonais à remplacer quatre joueurs (64e). Parmi eux, se trouvait Koulouris, qui a profité d'une erreur de Roef pour ouvrir la marque (64e,1-0). Koulouris a infligé à La Gantoise sa première défaite de la saison (86e, 2-0) malgré le dixième but de la saison de Cuypers (90e+5, 2-1).