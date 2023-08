Conflit israélo-palestinien - Un activiste palestinien tué par l'armée israélienne en Cisjordanie

"Moustafa al-Kastouni, 32 ans, a été tué après avoir été touché à la tête, à la poitrine et à l'abdomen par l'occupation (forces israéliennes) lors d'une agression à Jénine", a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué. Le ministère a également signalé qu'une employée des services de santé avait été touchée à la poitrine et à l'abdomen lors de ce raid. Son état est critique, a ajouté le gouverneur adjoint de Jénine, Kamal Abou al-Roub.

Cette nouvelle opération survient sur fond d'une flambée de violences liées au conflit israélo-palestinien depuis le début de l'année, en particulier en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Les forces israéliennes ont affirmé que l'activiste avait été "abattu après avoir ouvert le feu sur les forces et tenté de fuir lors de son arrestation". Les forces israéliennes ont été prises pour cible par des tirs réels pendant l'arrestation de deux individus, a précisé l'armée dans un communiqué. Ces forces ont "riposté immédiatement avec des tirs réels et ont pénétré dans le bâtiment" où elles ont découvert des armes. Un soldat israélien a été légèrement blessé par des éclats, selon l'armée.

Au moins 217 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année dans les violences liées au conflit israélo-palestinien, ainsi que 28 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe.