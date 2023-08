E2 Drives a conçu le module propulsif des nouveaux vélos électriques de Décathlon

Ce double moteur électrique à changement de vitesse automatique continu est baptisé Owuru. Une carte électronique reliée à huit capteurs règle le fonctionnement des moteurs pour qu'ils fournissent la bonne vitesse et le bon niveau d'assistance à l'utilisateur qui ne doit s'occuper de changer les vitesses.

Ce module propulsif innovant est conçu pour tenir au minimum 20.000 km sans changement de pièces. Les pièces viennent de fournisseurs européens et le système, comme le vélo qu'il équipera, sont montés chez Décathlon à Lille. L'objectif déclaré est de proposer un vélo électrique fiable et demandant peu de maintenance. Le partenariat entre E2 Drives et Décathlon prévoit que l'entreprise wavrienne se charge du développement technologique, Décathlon assurant la production, la vente et le service après-vente.

E2 Drives, fondée par Arthur Deleval et Simon Godfrin, planche déjà sur un moteur de deuxième génération adapté aux VTT et aux vélos-cargos. L'entreprise wavrienne emploie actuellement 22 personnes, qui sont principalement des ingénieurs.