Euro de volley dames - "Un début idéal" pour Kris Vansnick et les Yellow Tigers

"C'est un début idéal mais il y avait la pression de faire un résultat. Nous n'avions pas de seconde chance", a déclaré Vansnick. "Je pense que nous avons ajouté la manière au résultat. Nous avons fait le boulot sur le plan défensif et Nemeth (l'attaquante hongroise, ndlr.) a été muette sur les deux premiers sets. En attaque, je trouve que notre jeu s'est amélioré au fil du match."

Une attaque belge où le danger est venu de toutes parts avec trois joueuses à dix points ou plus: Britt Herbots (16), Nathalie Lemmens (10) et Marlies Janssens (10). "Je pense que Nathalie a joué un de ses meilleurs matches sous le maillot des Tigers", a souri Vansnick. "C'est une bonne chose car nous voulions jouer un match collectif. Nous voulons aussi faire grandir Britt dans le tournoi. Elle a peu joué durant la préparation (à cause de douleurs aux abdominaux, ndlr.). Elle va monter en puissance et la Britt que l'on a vu en fin de match est déjà la grande Britt."

Ce résultat permet à la Belgique d'engranger de la confiance avant d'affronter la Slovénie samedi à 20h00. Un match pour lequel le sélectionneur sait ce qu'il faudra améliorer. "Notre service devra être encore plus efficace. Nous aurons besoin de points directs pour contrer le jeu rapide des Slovènes. J'ai aussi noté quelques points que nous pouvons améliorer en attaque. Nous avons une journée de repos demain (vendredi, ndlr.) et nous allons en profite pour faire une analyse et regarder le match de la Slovénie contre la Pologne."