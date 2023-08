Europa League - Tenu en échec par l'Olympiacos , Genk est relégué en barrages de Conference League

Pour arracher la qualification, Wouter Vrancken n'a pas pu compter sur Mike Trésor, blessé, et l'a remplacé par Alieu Fadera. Il a aussi préféré Yira Sor et Mark McKenzie à Mujaid Sadick et Anouar El Hadj. Sous l'impulsion de Fadera, Genk a logiquement donné le ton face un adversaire, qui restait à l'affût d'une contre-attaque. Mais les Limbourgeois n'ont pas vraiment inquiété Alexandros Paschalakis. Les Racingmen se heurtaient au mur athénien quand Nicolas Freire a commis un penalty sur Paintsil. Le Ghanéen, qui a tenu à se faire justice, a manqué la transformation mais a reçu une seconde chance parce que l'arbitre a trouvé que le gardien grec avait quitté sa ligne trop tôt (30e, 1-0).

Au début de la seconde période, Genk a pu garder tranquillement le ballon jusqu'à ce que Paintsil se fasse exclure pour avoir donné un coup de pied à Quini, qui l'avait retenu (64e). Ce geste de frustration a poussé les Grecs à quitter leur camp. Maarten Vandevoordt a sorti une volée de Vicente Iborra (73e) et a contré une reprise à bout portant (86e) et une frappe de Pep Biel (90e+2) avant qu'Alexandros n'assure la qualification de l'Olympiacos (90e+6,1-1). L'exclusion de Rodinei (90e+10) n'aura rien changé à l'issue de la rencontre. Les vice-champions de Belgique, éliminés par le Servette Genève au 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions, sont désormais aussi sortis en Europa League.