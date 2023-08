La négociation des actions d'Adyen interrompue après une chute drastique de leur cours

Il s'agit de la plus grande chute de l'action de la société depuis son entrée en Bourse en 2018.

Le processeur de paiement, qui gère les transactions de diverses entreprises, dont McDonald's, a connu une croissance moins rapide au premier semestre 2023 que ne l'avaient prévu les analystes et les investisseurs. La croissance du chiffre d'affaires net a subi l'impact négatif de la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, ainsi que de la concurrence accrue sur les prix dans le secteur. En raison de coûts salariaux plus élevés, les bénéfices ont également été inférieurs aux attentes.