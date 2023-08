Le résultat net du groupe Kinepolis a plus que doublé au 1er semestre

Au total, les salles obscures du groupe, situées dans huit pays dont la Belgique, la France et les États-Unis, ont accueilli 16,8 millions de cinéphiles, soit 22,8% de plus qu'à la même période l'an dernier. Ces chiffres représentent 94,7% des visiteurs accueilli au premier semestre 2019, période précédant la pandémie. Sans l'acquisition de nouvelles salles, ces chiffres ne représenteraient que 74,8% des spectateurs accueillis en 2019.

Les revenus générés par les spectateurs ont quant à eux augmenté, respectivement de 26,5% pour la vente de tickets et de 30,1% pour l'achat de boissons et snacks. Ces deux postes ont engendré 244,6 millions d'euros.

L'ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du groupe a lui aussi augmenté pour atteindre 82 millions d'euros, contre 68,2 millions au premier semestre 2022.

Les films les plus vus au cours de cette période sont "Super Mario Bros.", "Avatar 2", "Les gardiens de la galaxie 3", "Spider-Man: Across the Spider-Verse" et "Fast & Furious X".

Sans surprise, les salles obscures devraient être boostées au deuxième trimestre par les deux blockbusters de l'été: Barbie et Oppenheimer.

Par ailleurs, le groupe ne craint pas les conséquences de la grève des scénaristes à Hollywood. "L'impact exact dépendra de la durée de la grève et des décisions individuelles des studios. Cependant, il y a beaucoup de contenu cinématographique en préparation et Kinepolis est confiant quant à sa capacité de remplir ses salles en projetant des films locaux et internationaux de qualité".