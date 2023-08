Le volcan Merapi entre à nouveau en éruption sur l'île indonésienne de Java

Le centre ayant classé l'activité volcanique à trois sur une échelle de quatre, les autorités ont appelé la population à se tenir éloignée des zones dangereuses, de quelques kilomètres autour du Merapi. Selon le centre national, ce volcan est actuellement l'un des cinq les plus actifs sur l'île d'Asie du Sud-Est, maillon de la ceinture de feu (soit l'alignement de volcans qui borde l'océan Pacifique). De manière générale, le Merapi constitue le volcan le plus actif d'Indonésie, parmi les près de 130 que compte l'archipel. Sa dernière éruption remonte au printemps dernier.

La ville de Yogyakarta, qui compte près d'un demi-million d'habitants, se situe à environ 35 km du volcan sur l'île de Java, la plus peuplée de l'archipel indonésien.

Haut de plus de 2.900 mètres, le Merapi est un stratovolcan (un volcan constitué de plusieurs couches). En éruption, la lave mêlée aux gaz chauds dévale souvent ses pentes. En 2010, plus de 340 personnes avaient péri et plusieurs milliers avaient été évacuées.