Les Belges à l'étranger - Avec Tim Krul, Luton Town recrute un concurrent de poids pour Thomas Kamisnki

Le gardien de 35 ans sera mis en concurrence avec Thomas Kaminski à Kenilworth Road, celui-ci ayant également rejoint Luton Town au début de ce mercato. Kaminski a fait ses débuts samedi lors de la défaite de son équipe contre Brighton pour la première journée de championnat (4-1).

Krul arrive avec une grande expérience du haut niveau. Sous les couleurs de Newcastle et Norwich, il a disputé 222 matches de Premier League. Il a également joué 15 matches avec les Oranje, dont le quart de finale de la Coupe du monde 2014. Louis van Gaal l'avait fait monter au jeu juste avant une séance de tirs au but décisive face au Costa Rica et ce choix s'était avéré payant, Krul arrêtant deux tentatives adverses.

Sur Kaminski, le nouvel arrivant a indiqué voir d'un œil positif cette concurrence: "Je le connais. C'est très important qu'il y ait de la concurrence à tous les postes. C'est ce que font aussi les autres équipes du championnat et ça ne devrait pas être différent ici".