Météo - Temps ensoleillé à orageux, 30°C attendus la semaine prochaine

Ce soir et cette nuit, les larges éclaircies laisseront progressivement place à un risque de formation de nuages bas par endroits. Les minima iront de 12°C à 17°C.

Vendredi, le ciel sera assez ensoleillé avant l'arrivée de champs de nuages élevés et moyens. Les maxima grimperont jusqu'à 29°C. Le risque de précipitations s'accentuera samedi avant le retour du soleil par l'ouest. Les maxima tiendront la barre des 24 à 27°C.

Le temps se fera ensuite plus calme, progressivement plus ensoleillé mais aussi plus chaud. Il sera orageux en milieu de semaine prochaine, lorsque les maxima approcheront ou dépasseront les 30°C.