Mondiaux d'athlétisme - Troisième rendez-vous planétaire consécutif, Budapest fête les 40 ans des Mondiaux

Le Team Belgium avait brillé l'an dernier, remportant trois médailles dans l'Oregon (or avec Nafi Thiam à l'heptathlon, bronze avec Bashir Abdi au marathon et les Tornados dans le 4x400m), de quoi porter le bilan de la Belgique dans l'histoire des Mondiaux à onze. Elle avait obtenu deux autres top 8, grâce à Noor Vidts (5e de l'heptathlon) et les Cheetahs (6e du 4x400m). Il sera très difficile d'égaler ce meilleur bilan de l'histoire.

Les Etats-Unis, à domicile, avaient survolé leurs Mondiaux en décrochant 33 médailles (13 or, 9 argent, 11 bronze) loin devant l'Ethiopie, la Jamaïque et le Kenya, 10 médailles chacun.

Le suspense ne manquera pas au cours des 49 épreuves du programme réparti en 9 jours et 14 sessions, comme entre la Kényane Faith Kipeyon et la Néerlandaise Sifan Hassan sur 1500 et 5000m ou encore entre les Américains Noah Lyles et Erriyon Knighton et le Botswanais Letsile Tebogo sur 200m. Dans le 3000m steeple, l'Ethiopien Lamecha Girma voudra enfin faire tomber de son trône le Marocain Soufiane El Bakkali.

Le lanceur de marteau polonais Pawel Fajdek tentera lui de rejoindre la légende de la perche Sergeï Bubka en décrochant comme l'Ukrainien un 6e titre mondial individuel consécutif, record absolu.