Plus de 300 travailleurs humanitaires ou de santé ont été tués en 2022

L'an dernier, au moins 439 attaques ont été répertoriées à l'encontre de travailleuses et travailleurs humanitaires, faisant au moins 115 morts, selon l'Aid worker security database. Parmi les travailleuses et travailleurs de santé, 232 ont perdu la vie au cours des près de 2.000 attaques enregistrées contre des établissements ou professionnels de soins, en faisant l'année la plus violente à leur encontre de la dernière décennie, selon la Safeguarding Health in Conflit Coalition.

Qu'il s'agisse de travailleurs humanitaires ou de santé, 90% des victimes d'attaques sont des acteurs locaux. "Ils et elles sont les plus exposés au risque de violence, mais sont souvent laissés avec peu de ressources. Les bailleurs de fonds et les partenaires internationaux doivent les soutenir et s'assurer de partager les ressources pour leur permettre d'assurer leur propre sécurité", relèvent les trois organisations.

"Face à des crises complexes, les acteurs de l'humanitaire et de la santé opèrent désormais dans des contextes toujours plus périlleux. Les attaques les visant mettent en péril l'accès à l'aide pour les personnes qui en ont le plus besoin, cette aide étant souvent vitale. Il est essentiel que leur sécurité soit préservée afin qu'ils puissent continuer à apporter leur assistance aux populations vulnérables", conclut Jean-Pierre Delomier, directeur adjoint des opérations internationales de Handicap International.