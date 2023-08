Six hommes suspectés du viol en réunion d'une jeune Britannique interpellés à Majorque

Les suspects sont tous âgés d'une petite vingtaine d'années. Ils ont été placés en détention peu après la découverte d'images vidéos relatives aux faits.

Mardi soir, un juge a ordonné le maintien en détention provisoire des six suspects.

Il y a un mois, cinq jeunes Allemands ont été écroués dans le cadre d'une enquête sur le viol en réunion d'une femme dans un hôtel de l'île. Une enquête a été ouverte et suit son cours.

L'Espagne avait été ébranlée en 2016 par une autre affaire de viol collectif. Cinq hommes, se surnommant "la Manada" (la meute) avaient alors agressé sexuellement une jeune fille de 18 ans lors des fêtes de la San Fermin à Pampelune. La décision de la justice de condamner ces cinq Sévillans en avril à neuf ans de prison pour atteinte à l'intégrité sexuelle et non agression sexuelle - catégorie du code pénal comprenant les viols et plus lourdement sanctionnée - avait fait descendre des milliers d'Espagnoles dans la rue.

Des appels se sont multipliés depuis en faveur d'un durcissement du code pénal espagnol, qui stipule qu'il doit y avoir "intimidation" ou "violence" pour que le chef d'accusation de viol puisse être retenu.