Audrey De Keersmaeker troque le cyclocross pour une carrière sur route avec Lotto Dstny

"Je suis extrêmement reconnaissante de recevoir cette opportunité et de passer sur la route après un autre hiver de cross limité, ce qui est la préparation idéale pour la nouvelle saison sur route. Je pense qu'il y a là de grandes opportunités de progrès pour moi." a déclaré De Keersmaeker. "Cela trottait déjà dans ma tête, mais après quelques bonnes prestations sur la route, j'ai décidé de changer de cap et de me consacrer entièrement à la route pour les prochaines années. Même si le cyclocross est très agréable, je trouve qu'il y a plus d'opportunités sur la route. Je suis consciente que je vais encore devoir travailler dur sur ma progression et mon positionnement, mais cela me permettra d'être encore plus performante", a expliqué Audrey De Keersmaeker, 14e du chrono des championnats de Belgique le 22 juin.

"Je veux performer tant sur les courses en ligne que dans les contre-la-montre. Je suis ouverte à toutes les disciplines sur route. Chasser jusqu'au bout, jusque dans le final, comme je l'ai fait l'été passé à Nijlen et au Championnat de Belgique est devenu entre-temps ma marque de fabrique. À l'avenir, ce serait bien que ces efforts soient récompensés par une place sur le podium ou une victoire. Ce ne sera pas facile mais mon objectif ultime est de participer et d'être très actif sur le Tour de France. Ce serait magnifique!"