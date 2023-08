Challenger Pro League - Victoire des RSCA Futures face à Dender, Lommel gagne en fin de match face au Club NXT

L'équipe entrainée par Timmy Simons s'est procurée deux belles opportunités en début de match avec Ferraro (2e) et Nsimba (6e).

Ce sont finalement les jeunes anderlechtois qui ont ouvert la marque via Angulo (41e) après une erreur de la défense de Dender sur un coup-franc.

Dender réagissait juste avant la mi-temps, aussi sur coup-franc, par l'intermédiaire de Ruyssen (45+1e) pour rétablir l'égalité.

En seconde période, les Futures enfonçaient le clou via Lapage, qui d'un magnifique enchainement portait le score à 1-2 (72e). Les 'Mauves' triplèrent la mise quelques minutes plus tard via la recrue Mendel-Idowu (77e), qui finissait un contre rondement mené.

Le but de Lennard Hens dans les arrêts de jeu ne changeait rien à la première victoire des Anderlechtois qui rejoignent leurs adversaires du jour au classement, avec 3 points.

Dans l'autre match de la soirée, Lommel l'a emporté 1-0 avec un but tardif de Vinicius (90+2e).

Le gardien du Club NXT Shinton avait longtemps fait croire aux siens qu'il ramènerait un point en arrêtant diverses tentatives de Vetokele (13e) et Sales (26e) avant d'arrêter un penalty du même Vetokele (76e). C'était sans compter sur le nouvel entrant Vinicius, qui crucifiait les jeunes brugeois (90+2e).

Avec cette victoire Lommel file en tête avec 6 points tandis que le club NXT totalise 3 unités après deux journées.

La 2e journée se poursuivra samedi avec 3 rencontres: Beerschot-Zulte Waregem (16h00), Deinze-Ostende (20h00) et Beveren-Seraing (20h00).