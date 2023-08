Début de la consultation publique sur le tracé en Flandre de la Boucle du Hainaut

Une nouvelle liaison à haute tension de 380 kV est aussi prévue entre Avelgem et la frontière avec la Région wallonne, via la commune de Kluisbergen. À partir de cette frontière, la Boucle du Hainaut acheminera l'électricité jusqu'à Courcelles, entre Charleroi et Manage.

La longueur totale envisagée de la Boucle du Hainaut est de 80 kilomètres, dont quatorze en Flandre. Le projet prévoit aussi l'agrandissement du poste à haute tension d'Avelgem.

Le gouvernement flamand a approuvé le 7 juillet dernier le lancement du plan régional d'affectation des sols (GRUP). Mais plusieurs communes de Flandre occidentale ont émis un avis défavorable au plan d'aménagement territorial. Il s'agit notamment des communes d'Oostkamp, Zedelgem, Ardooie, Izegem, Harelbeke et Waregem. D'autres, comme Avelgem et Zwevegem, ont donné un avis favorable, mais sous conditions sur ce dossier, qui hérisse nombre de riverains.

L'étape suivante, après l'enquête publique, consistera à rédiger une "note de cadrage", a précisé le département de l'Environnement. Ce texte devra comprendre les alternatives à étudier et l'approche retenue pour l'étude d'impact environnemental (MER).