Des centaines de tracteurs rassemblés à Anvers contre le plan azote flamand

Farmers Defence Force est une nouvelle organisation inspirée d'une organisation néerlandaise éponyme. "Contrairement au Boerenbond (le principal syndicat agricole au nord du pays, NDLR), il est question ici d'une initiative d'agriculteurs et pas d'autres acteurs du secteur", affirme son président, Bart Dickens. "Nous n'avons aucune ambition politique et ne sommes liés à aucun parti. Mais nous voulons être entendus car on est tout simplement en train de tuer les agriculteurs."