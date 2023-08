Equateur: la famille du candidat assassiné porte plainte contre le gouvernement et les chefs de la police

Selon Me Marco Yaulema, l'ancien journaliste et candidat centriste Fernando Villavicencio avait été menacé à plusieurs reprises par des criminels, et aurait dû pour cette raison bénéficier d'un dispositif de sécurité renforcée.

Le 9 août M. Villavicencio, 59 ans, en deuxième position dans les sondages, a été abattu par un commando de tueurs à gages colombiens alors qu'il quittait un rassemblement de campagne à Quito. Six colombiens au lourd passé criminel ont été interpellés, et un septième a été tué par les gardes du corps de la victime.

M. Villavicencio "était menacé par les mafias et tout le monde le savait, tout l'Etat le savait", a affirmé l'avocat lors d'une conférence de presse.

Selon Me Yaulema, la sécurité rapprochée du candidat, assurée par des policiers, a été défaillante.

Une vidéo filmée lors de l'attentat a montré la victime monter du côté droit d'un véhicule non blindé. Posté de l'autre côté de la voiture, un homme lui a tiré deux balles dans le visage et une dans la boîte crânienne, a expliqué Me Yaulema.

L'assassin a tenté de s'enfuir avant d'être abattu par les gardes du corps. Selon la famille, M. Villavicencio n'avait pas assez de gardes du corps et le conducteur du véhicule n'était pas au volant.

Me Yaulema a imputé ce manque de protection au président Guillermo Lasso, au ministre de l'intérieur Juan Zapata, au commandant de la police, le général Fausto Salinas, et au chef des services de renseignement, Manuel Samaniego.