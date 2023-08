Euro de basket féminin U16 - Avec 23 pts et 13 rebonds de Jada Lynch, la Belgique bat Israël et jouera pour la 9e place

Les jeunes joueuses d'Arvid Diels joueront samedi pour la 9e place contre le gagnant du duel entre la Lettonie et la Slovénie.

Vendredi face aux Israéliennes, Jada Lynch, la fille de l'ancien basketteur américain Bryan Lynch et de la joueuse de tennis Kim Clijsters, a inscrit ses 23 points et 8 de ses 13 rebonds en première période. Annie Kibedi avec 13 points et 11 rebonds a pris le relais en seconde période, Laura Vilcinskas a capté de son côté 16 rebonds (8 points). Ede Manghelinckx a terminé avec 8 points, 5 rebonds et 6 passes décisives.

La veille, la Belgique avait battu la Turquie 83 à 45 pour son premier match de classement pour les places 9 à 16 assurant son maintien en division A pour l'année prochaine.