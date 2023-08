Incendie à Tenerife: début de "normalisation", près de 4.000 hectares brûlés

Ce feu de forêt, qui s'est déclenché mardi soir, a brûlé environ 3.800 hectares sur un périmètre de 42 kilomètres, selon le dernier bilan des autorités, mobilisant plus de 250 pompiers, 16 aéronefs, mais aussi plus de 200 membres de l'Unité militaire spéciale du ministère de la Défense (UME), qui intervient sur les incendies les plus préoccupants en Espagne.

"Cette nuit, l'incendie et la météo se sont comportés 'normalement'. Les deux nuits précédentes, nous avions observé des vents, des températures et un comportement même de l'incendie assez inhabituels", s'est félicité vendredi matin Fernando Clavijo, le président du gouvernement régional des Canaries, lors d'une conférence de presse.

L'incendie, a-t-il insisté, "s'est comporté durant la nuit de manière plus normale".

Il n'a toutefois pas encore été stabilisé et les autorités étudieront dans l'après-midi la possibilité de lever le confinement de La Esperanza, localité située à proximité du flanc nord de l'incendie, où se concentrent les efforts des pompiers.

Environ 3.000 personnes ont été évacuées et près de 4.000 confinées depuis le déclenchement de l'incendie, tandis que le Parc national du Teide, très prisé des touristes, est fermé depuis jeudi soir.

Le nuage de fumée, visible sur les images satellites, a dépassé le sommet du Teide, volcan qui surplombe l'île et point culminant de l'Espagne avec ses 3.715 mètres d'altitude, alors que les principaux foyers de l'incendie se situent sur des collines boisées à une vingtaine de kilomètres en contrebas, à proximité de plusieurs villages.