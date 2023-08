Jupiler Pro League - L'Antwerp partage l'enjeu face à OH Louvain en ouverture de la 4e journée

Après un début de partie tendu, à l'avantage des Louvanistes, c'est Vincent Janssen qui débloquait le marquoir en plaçant, dos au but, une superbe frappe à ras-de-sol qui ne laissait aucune chance à Prevot (33e). Kerk passait à deux doigts d'enfoncer le clou deux minutes plus tard sur un magnifique travail de Balikwisha (38e). Vermeeren n'était pas loin non plus de doubler la mise et forçait Prevot à un arrêt sur une frappe lointaine (41e).

En début de seconde période, un penalty pour l'Antwerp (48e) était annulé suite à une intervention du VAR.

La nouvelle recrue Braut Brunes, cousin d'Erling Haland, manquait de peu de marquer de son empreinte son premier match, puisqu'il passait à quelques centimètres d'égaliser d'une frappe à 20 mètres (76e).

L'OHL finissait fort et égalisait dans les dix dernières minutes grâce à Sagrado sur un corner bien donné par Vlietinck (82e). Louvain finissait le match à 10 après la deuxième carte jaune de Mendyl (87e).

Avec ce partage, le 'Great Old' manque l'occasion de mettre la pression sur les leaders de La Gantoise et l'Union en attendant leur matches respectifs. L'OHL reste dans le bas de tableau avec un bilan de 2 points sur 12 mais respire un peu avec ce point obtenu courageusement face aux Anversois.

La 4e journée se poursuivra dimanche avec le Standard qui recevra le Cercle de Bruges à 16h00 tandis que l'Union Saint-Gilloise se déplacera à Malines à 20h45.