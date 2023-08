Kim Jong Un visite les exploitations touchées par la tempête, dans un contexte de pénuries

La tempête tropicale Khanun, a traversé la Corée du Nord la semaine passée après s'être abattue sur le Japon.

Les catastrophes naturelles ont tendance à avoir un impact plus important sur le Nord, isolé et appauvri, dont les infrastructures sont moins résistantes, et que la déforestation a rendu vulnérable aux inondations.

Jeudi, la Corée du Nord a été accusée devant le Conseil de sécurité des Nations unies de dépenser massivement pour son programme d'armement nucléaire alors que son peuple souffre de la faim et manque de produits de première nécessité.

L'agence de renseignements sud-coréenne a déclaré devant le Conseil qu'environ 240 Nord-Coréens étaient morts de faim entre janvier et juillet de cette année, a affirmé devant la presse Yoo Sang-bum, membre du parlement.

Toujours selon l'agence de renseigements de Séoul, l'économie de son voisin du nord est prise au piège dans un "cercle vicieux" avec une croissance négative entre 2020 et 2022.

Les images de KCNA montrent M. Kim, vêtu d'une veste et d'un pantalon blancs, accroupi au bord d'une rizière tandis que des hélicoptères militaires pulvérisent des pesticides sur les cultures.

Le dirigeant nord-coréen a déclaré que la réaction rapide de l'armée face aux dégâts causés par le typhon avait permis de "réaliser un miracle en récupérant les terres agricoles inondées en un court laps de temps".

Au moment où la tempête s'approchait de la péninsule, la Corée du Nord a mené "une campagne dynamique pour faire face à un climat anormal désastreux" et appelé à prendre des mesures pour minimiser les dommages causés à la production économique nord-coréenne, selon les médias d'État.