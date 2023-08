Le conducteur d'un quad abattu par un policier après en avoir blessé un autre à Oupeye

Les faits se sont déroulés vers 16h30 vendredi. Le conducteur d'un quad a refusé de se soumettre à un contrôle de police et a tenté de prendre la fuite. Il a alors foncé sur un policier et l'a percuté, rue Perreau à Oupeye. L'un de ses collègues a immédiatement réagi et a abattu le fuyard avec son arme de service.