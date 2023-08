Les Belges à l'étranger - Roméo Lavia à Chelsea, un choix pour "le projet, les ambitions et l'histoire du club"

"C'est un privilège de porter ce maillot", a souligné Lavia, qui fait un pas important en signant dans un club habitué à jouer les premiers rôles et qui s'est considérablement renforcé au cours des derniers mois. "La plupart des joueurs qui ont signé ici sont des joueurs contre qui j'ai joué et que j'ai trouvé bons. Nous sommes tous jeunes et forts, et nous allons nous tirer mutuellement vers le haut."

À propos de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino, le milieu de terrain a salué les accomplissements de celui-ci et la cohérence du projet du coach avec les ambitions du joueur. "J'étais très heureux d'entendre ce qu'il voulait, et nos énergies concordaient. J'ai hâte de travailler avec lui", s'est-il réjoui.

Pour ses nouveaux supporters, Roméo Lavia s'est décrit comme un joueur qui aime le contact. "Mon travail consiste à protéger la ligne défensive et faciliter le jeu vers l'avant. Demander le ballon de l'arrière et du gardien pour mettre le jeu en route."

"La Premier League est le meilleur championnat du monde", a-t-il poursuivi, lui qui a disputé sa première saison complète dans une équipe de Southampton finalement reléguée la saison dernière. "J'y ai appris beaucoup de choses, sur et en dehors du terrain: comment se comporter en tant que professionnel, et comment devenir un homme", a-t-il conclu.