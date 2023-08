Mondiaux d'athlétisme - Elise Vanderelst est un peu dans l'inconnu après une saison compliquée

Afin de tenter de trouver une solution, elle a changé de coach après dix ans de collaboration avec Raymond Castiaux. "On n'a plus de contact, c'est un peu dommage. C'était un choix professionnel. Je ne le regrette pas". Elle s'est tournée vers Ivo Roelandt mais trois mois plus tard elle va travailler avec la Néerlandaise Grete Koens, à distance via l'application Final Surge. Son futur époux (ils se marient le 16 septembre), Thaddée Adam reste son coach sur le terrain.

Grâce à son titre de 2021, la Montoise dispute régulièrement de gros meetings ce qui lui permet d'engranger des points au ranking mondial grâce auquel elle est présente à Budapest.

"J'ai couru de manière assez régulière cette saison mais je n'ai pas signé de performance". Son meilleur chrono remonte au 4 juin (4:05.26). "Je ne sais pas si je suis en meilleure forme. J'aimerais bien passer un tour ici. Après, j'ai le 8e chrono dans ma série (le top 6 entre en demi-finales), mais je veux me battre", ajoute-t-elle sans trop de conviction après une année difficile.

"J'ai terminé mes études, il y a eu quelques contre-temps avec les changements d'entraîneurs. Il faut le temps que les choses se mettent place. Je pense juste qu'il faut être patiente. Je veux bien faire un pas en arrière ici pour faire un pas en avant l'année prochaine" ajoute-t-elle le regard tourné vers les JO de Paris.