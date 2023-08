Mondiaux d'athlétisme - Florent Mabille, d'emblée titulaire dans le relais mixte: "C'était mon rêve"

Si pour les jumeaux Kevin et Jonathan Borlée la saison estivale 2023 est des plus compliquées, celle de Florent Mabille pend des allures de scénario idéal. "C'est l'année des premières: première fois sous les 46 secondes, première grande sélection", reconnaît l'athlète de l'Excelsior qui a d'emblée et été retenu pour courir les séries du relais 4x400 mixte, avec Robin Vanderbemden, Imke Vervaet et Camille Laus, samedi (11h05) aux Mondiaux de Budapest.