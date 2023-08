Mondiaux d'athlétisme - Le Tornado Alexander Doom va découvrir le gratin mondial du 400m individuel

Après le titre européen en salle avec les Tornados début mars à Istanbul, le Roularien a connu son lot de problèmes physiques à l'entame de la saison estivale. Après un ischio douloureux, il s'est déchiré le mollet. "Aujourd'hui je suis à 100%", a-t-il confié à l'avant-veille de ses grands débuts en championnats du monde dans une épreuve individuelle.

"J'espère approcher mon record et atteindre les demi-finales serait superbe. Le niveau du 400m est plus élevé cette année qu'en 2022. Cela dépendra aussi du couloir. Mentalement, c'est certainement possible d'aller en demi-finale." Avec le 36e chrono (sur les 49 inscrits), il devra se surpasser pour parvenir à se glisser dans le top 24.

Alexander Doom partage avec pas mal d'athlètes une vision tournée vers les JO de Paris. "On a essayé à l'entraînement des choses en vue de l'année prochaine. Mais elle ne sera pas évidente. Après les Mondiaux en salle (à Glasgow début mars), où je ne me focaliserai pas sur l'individuel uniquement sur le relais, il y aura les World Relays aux Bahamas, qualificatifs pour les Jeux (à Nassau début mai), où il faudra donc avoir un premier pic de forme, puis encore l'Euro de Rome en juin, important pour le ranking. Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour mettre les choses en place au niveau individuel."