Mondiaux d'athlétisme - Nouveau N.1 belge du 400m, Dylan Borlée est heureux de sa "seconde" carrière

"Je suis content de ma saison actuellement. J'ai besoin de la confiance de l'année passée, plus ce que je construis dans la saison. Je suis surtout fier d'avoir pu répéter cela. J'ai battu mes records coup sur coup (200m et 400m). Cela me donne confiance", a confié Dylan Borlée vendredi dans la capitale hongroise où il s'apprête à disputer dimanche son 6e Mondial (le 2e en individuel).

"Je vais 'envoyer' dès les séries et sortir ma meilleure course. Je ne pense à un chrono mais à l'exécution. Cela reste un apprentissage constant. Je vais essayer de faire une course en rythme, avoir de l'agressivité. Cela va être une bagarre. Je ne suis pas censé passer (en demies) vu la densité (il a le 31e chrono de la saison parmi les 49 inscrits). Peu importe qui est là, je peux les battre", a-t-il ajouté.

A 30 ans, il reconnaît lui-même que c'est une 'seconde' carrière. "Je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je fais en dehors de la performance qui aide à avoir du plaisir. J'ai plus de joie à l'entraînement. L'après-Covid a aussi un rôle. En 2022, j'ai adoré de retrouver le public et courir avec de l'ambiance".