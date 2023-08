Mondiaux d'athlétisme - Philip Milanov a retrouvé du niveau et de la confiance avant son 5e Mondial consécutif

S'il a confirmé l'année suivante en terminant 2e de l'Euro d'Amsterdam (65m71), le Brugeois a ensuite disparu des radars au point de perdre son statut d'athlète pro. "Depuis 2020. Aujourd'hui je travaille huit heures par jour et c'est dur de s'entraîner ensuite 3 ou 4 heures. Je fais de l'animation 3D pour une société américaine qui est flexible au niveau des horaires."

A 32 ans, Milanov a retrouvé du niveau en signant 66m54 le 2 juillet à Torhout, sa 9e performance en carrière, et la meilleure depuis 5 ans. Une marque qui lui aurait valu la 5e place aux JO de Tokyo, la 6e aux Mondiaux d'Eugene ou encore à la 5e à l'Euro de Munich.

"J'ai beaucoup travaillé cet hiver le rythme, l'accélération. Ma technique est plus stable cela me donne plus de confiance pour aborder les qualifications" précise-t-il au moment de disputer ses cinquièmes Mondiaux consécutifs.

"Orphelin" depuis février de son coach de père (Emiel) devenu coach-expert des lancers à la fédération indienne. Philip Milanov s'entraîne désormais seul. "Avec l'âge, je sais maintenant ce que je dois faire. Je lui envoie des vidéos et il les analyse."

Le Brugeois se présente en Hongrie comme le 14e performeur de la compétition. Le recordman de Belgique (67m26 depuis 2016) est loin des 71m86 du champion du monde slovène Kristjan Ceh, mais il a retrouvé la régularité avec quatre marques à 65 mètres et plus, du jamais vu depuis 2018.

"Aller en finale, c'est possible". Il lui faudra pour cela réaliser 66m50 ou figurer parmi les 12 meilleurs des 35 discoboles.