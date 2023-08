Mondiaux d'athlétisme - Verheyden, Debjani et Vermeulen au départ du 1500m et un nouveau mode de qualification

Champion de Belgique, Verheyden, le benjamin de la sélection masculine belge à 22 ans, espère retenir la leçon de l'Oregon "en ne commettant d'erreur tactique." Il dispose du 7e chrono (3:33.77) de la 2e série et a le plus de chances de finir dans le top 6 de sa course qui est le nouveau critère de qualification pour se hisser en demi-finales. "Tout le monde est rapide ici. Mais je pense que j'ai ma chance. Mon sprint final est en ordre." Son regret ? Ne pas courir contre la star Jacob Ingebrigtsen. "Parce que c'est super de courir contre les meilleurs."

Ismael Debjani, malgré ses 4e Mondiaux de rang, "ne gère pas encore le stress de l'événement". Il n'a que le 10e chrono de la saison parmi les quinze coureurs de la 3e série (3:34.53). "Sur le papier, normalement je ne passe pas", reconnaît le recordman de Belgique (3:33.06) mais ajoute: "Je suis bien, j'arrive sans blessure. Je veux faire le maximum et n'avoir aucun regret."

Jochem Vermeulen, 25 ans, découvre le niveau mondial "même si j'ai fait les Mondiaux scolaires (U18, en 2015). Je ne suis pas plus nerveux que d'habitude. Si on regarde les temps je n'ai pas de chance de passer (il a le 8e chrono de la 4e série en 3:34.16), mais faut voir comment se fera la course. On a des plans, envisagés des scénarios possibles."