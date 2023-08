PGA Tour - Rory McIlroy et Brian Harman en tête du BMW Championship après le premier tour

McIlroy et Harman ont chacun réalisé un premier tour en 65 coups, cinq sous le par. Le Nord-Irlandais, N.2 mondial et vainqueur du tournoi en 2012, a rendu une carte avec cinq birdies et l'Américain une carte de six birdies et un bogey.

Le duo compte un coup d'avance sur un groupe de six joueurs composée des Américains Chris Kirk, Rickie Fowler, Wyndham Clark, Sahith Theegala et Scottie Scheffler, N.1 mondial, et l'Anglais Matthew Fitzpatrick.

Le BMW Championship fait partie des FedEx Cup playoffs, série de trois tournois réservée aux 70 golfeurs les mieux classés de la saison. Les 50 premiers du St. Jude Championship, disputé la semaine, se qualifiaient pour le BMW Championship dont les 30 premiers seront qualifiés pour le Tour Championship. Thomas Detry n'avait pas réussi à se hisser dans le top 50 au terme du St. Jude Championship.