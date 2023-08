Tour du Portugal - Le Colombien Adrian Bustamante s'offre la première victoire de sa carrière professionnelle

Stüssi, qui a fait la différence jeudi pour prendre le contrôle de la course, compte 28 secondes d'avance sur le Russe Artem Nych (Glassdrive/Q8/Anicolor), dans le même temps que Luis Angel Maté, âgé de 39 ans et qui a couru pas moins de 17 grands tours.

Après la montée de Casa do Penedo (1,7 km à 6,9%) à une vingtaine de kilomètres du terme et le secteur de route non aspahltée qui l'a suivie, Bustamante s'est montré le plus rapide à l'issue de la descente vers l'arrivée, pour remporter le premier succès de sa carrière dans un sprint réduit.

La montagne se dressera devant le peloton pour la 9e étape, qui reliera Paredes à Mondim de Basto sur 174,5 kilomètres. Deux ascensions de 4e et trois de 1re catégorie sont réparties sur le parcours, dont la montée finale de 8,4 km à 7,5% vers l'arrivée. La 84e édition du Tour du Portugal s'achèvera dimanche pour désigner le successeur au palmarès de l'Uruguayen Mauricio Moreira, vainqueur l'an dernier.

Un seul coureur belge a remporté cette épreuve, Antoon Houbrechts en 1967, mais aucun n'y participe cette année.