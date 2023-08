Un responsable de Pegida brûle un Coran devant l'ambassade de Turquie à La Haye

Le bourgmestre de La Haye, Jan van Zanen, a déclaré qu'il se distançait des comportements qui ne contribuent pas à "une ville respectueuse et inclusive", comme "provoquer inutilement et blesser délibérément les gens". Il a toutefois souligné que la liberté d'expression et de manifestation sont des droits inscrits dans la Constitution des Pays-Bas.

La ministre de la Justice, Dilan Yesilgöz, a déclaré qu'elle trouvait personnellement que détruire ou brûler un livre est "plutôt primitif et triste" tout en rappelant que "c'est autorisé" dans le pays. Elle a également précisé qu'elle tiendrait compte du fait que brûler un Coran pouvait entraîner une menace terroriste accrue, comme en Suède.

Plus tôt dans la journée, un Irakien a de nouveau incendié un exemplaire du Coran, devant l'ambassade iranienne à Stockholm. Ces actions avaient déjà déclenché de vives tensions dans le monde musulman. Le groupe terroriste Al-Qaïda a appelé à commettre des attaques terroristes dans le pays scandinave, ce qui a poussé la Suède à relever son niveau d'alerte terroriste à 4 sur une échelle de 5.

Edwin Wagensveld fait l'objet de poursuites pour une précédente dégradation du Coran et doit comparaître devant le tribunal pour insulte collective car il a notamment déclaré que le Coran "est un livre fasciste" en le déchirant.