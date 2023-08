Vendée Globe - Denis Van Weynbergh va participer à "la course la plus difficile du monde"

Le départ du Vendée Globe 2024 sera donné depuis Les Sables-d'Olonne le 10 novembre 2024 et doit se terminer entre 90 et 100 jours plus tard, après avoir passé notamment le Cap de Bonne-Espérance et le cap Horn. Van Weynbergh espère bien devenir le premier Belge à rallier l'arrivée aux Sables-d'Olonne. "C'est la course la plus longue et la plus difficile du monde", a déclaré Van Weynbergh vendredi lors d'un point presse. Mon objectif est d'abord de finir la course. Si j'y parviens, j'essayerai de terminer le plus haut possible. Cela reste une compétition."

Le navigateur se prépare pour cette course depuis 2021. "Nous allons participer à sept courses transatlantiques et d'autres compétitions pour préparer le Vendée Globe. Je vais aussi bien préparer physiquement. Il y aura aussi des défis mentaux car je ne me suis jamais retrouvé seul. C'est pourquoi je travaille aussi avec un coach mental", a conclu Van Weynbergh.