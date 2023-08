Verviers reprend la gestion du stationnement sur son territoire

La Ville de Verviers mettra prochainement en place un dispositif de communication pour informer les résidents et les visiteurs sur les modalités de la reprise du stationnement payant. Des panneaux de signalisation seront aussi installés aux entrées de chaque zone payante, les horaires et les options de paiement disponibles seront affichés sur les horodateurs.

Une semaine de "transition" sera néanmoins nécessaire afin d'adapter les 96 horodateurs présents sur le territoire à la nouvelle réglementation.

Les usagers auront la possibilité de payer leur stationnement de différentes manières, notamment par le biais d'applications mobiles dédiées, ou de paiement par cartes bancaires.

"La reprise du stationnement payant s'inscrit dans une démarche globale de développement durable et de préservation de la qualité de vie des citoyens. En favorisant une utilisation plus efficace de l'espace urbain, cette mesure contribuera à promouvoir une mobilité plus respectueuse de l'environnement et à renforcer l'attractivité de notre ville", a conclu la Ville.