Xi Jinping ira en Afrique du Sud et participera au sommet des BRICS

Il s'agira de la deuxième visite de M. Xi à l'étranger après la Russie au mois de mars.

Les dirigeants de Chine, du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, en plus du chef de la diplomatie russe, doivent se réunir du 22 au 24 août pour des discussions sur le thème "les BRICS et l'Afrique", avait annoncé au début du mois le ministre sud-africain des Affaires étrangères.

Le président russe Vladimir Poutine, contre lequel la Cour pénale internationale (CPI) a émis un mandat d'arrêt pour son rôle dans la guerre en Ukraine n'assistera pas à la conférence en Afrique du Sud, qui est signataire de la CPI, avait annoncé Moscou mercredi.

Le dirigeant chinois s'est déjà rendu en Afrique du Sud en 2018 pour renforcer les liens diplomatiques et économiques de son pays avec le continent.