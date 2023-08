Championnats d'Europe paralympique - Deux finales en badminton pour Man-Kei dimanche à Rotterdam

Man-Kei To, 37 ans le 25 août prochain, s'est imposée en deux sets (21-3, 21-10) face à l'Autrichienne Henriett Koosz en demi-finale de sa catégorie WH1 samedi matin.

En finale, Man-Kei To retrouvera la Suisse Cynthia Mathez, "qu'elle connait bien et qu'elle a déjà rencontré - et dominé - plusieurs fois cette saison", a communiqué le comité paralympique belge samedi.

En double, associée à l'Israélienne Nina Gorodetzky, la sportive de Nossegem a battu en demi-finales les Françaises Marilou Maurel et Agnieszka Etavard-Glemp 21-6 et 21-6.

Rotterdam accueille les premiers championnats d'Europe multisports paralympiques du 8 au 20 août. La Belgique y est représentée par 17 athlètes dans quatre disciplines.